تعزيزات عسكرية ضحمة تصل أبين وسط توقعات بجولة جديدة من المعارك بين فصائل المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – أبين

اكدت مصادر محلية عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لفصائل المرتزقة إلى مدينة أبين جنوبي اليمن وذلك بعد يوم من تجدد الإشتباكات في محيط عاصمة المحافظة.

واشارت المصادر الى اللجنة العسكرية السعودية انسحبت امس الاول من المحافظة بعد فشلها المزعوم في انهاء حالة التوتر بين مليشيا حزب الاصلاح المدعومة سعودياً وبين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.

ويرى مراقبون أن إستمرار التحشيدات العسكرية ومغادرة اللجنة السعودية تنذر بجولة جديدة من المعارك الدامية بين الجانبين وذلك ضمن مخطط التحالف لإبقاء الصراع في الجنوب.