جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء اعلن الخميس عن تحرير (6) من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بجبهة مأرب.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى في تغريدة له على ” تويتر” بعون الله وتوفيقه تم تحرير ستة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بوساطة محلية في جبهة مأرب.

ويوم الاثنين الفائت أفرج عن 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عدة جبهات بوساطة محلية.

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.