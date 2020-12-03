محافظ حضرموت يضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لتوسعة المركز الوطني لعلاج الأورام 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمستشفى ابن سيناء بالمكلا، حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع توسعة المركز الوطني لعلاج الاورام، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.



وتعرف محافظ حضرموت من المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" الدكتور وليد البطاطي، ومدير مركز الاورام الدكتور زكي صعنون، على مكونات المرحلة الأولى لمشروع توسعة المركز ، بكلفة إجمالية 84 مليون ريال، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وتتضمن أعمال التوسعة انشاء 8 غرف وصالة كبرى للاجتماعات،

وعيادات مخصصة للأطباء والاستشاريين، وغرفة معقمة بنسبة 100% لمعالجة سرطان الدم للأطفال، وتعد هذه الغرفة هي الأولى على مستوى المحافظة، وتحتوي على أجهزة خاصة لمعالجة الأطفال المصابين بسرطان الدم.

وأكد محافظ حضرموت على أهمية المشروع الذي يقدم خدمات علاجية للمصابين بالمرضى في المحافظة والمحافظات المجاورة ومحافظات الوطن، لافتاً إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي قطاع الصحة اهتماما كبيرا، وتتطلع إلى استكمال المرحلة الثانية مستقبلاً والتي ستشمل انشاء اقسام للترقيد لاكتمال الخدمات الأساسية في المركز.

على صعيد متصل، دشن محافظ حضرموت، تشغيل أجهزة طبية جديدة وحديثة بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بساحل حضرموت، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، بكلفة 192 ألف دولار.

وتعرف المحافظ البحسني من مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية د. وليد البطاطي، على خدمات جهاز "الباكمان" الخاص بفحوصات الكيمياء، والاكتروفرسوس للفحوصات الوراثية، إلى جانب تجهيزات بقسم الأنسجة، وجهاز ميكروسوب تعليمي لطلاب المعاهد والجامعات، وكذا وحدة تقطير لانتاج الماء المعقم، ومجموعة أخرى من التجهيزات بالمركز.

وطاف محافظ حضرموت بأقسام الدم العام وجمع العينات والكيمياء الحيوية وقسم ضبط الجودة والطفيليات والأنسجة والخلايا، مطلعاً على سير العمل في المركز الوطني لمختبرات الصحة، ومشيداً بجهود الكادر الذي يقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وجرى في ختام الزيارة، تكريم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، وعدد من الجهات الداعمة للمركز.