حضرموت: إغلاق محلات الصرافة ومواطنون ينددون بإنهيار الريال بوقفة إحتجاجية

نظم عدد من المحتجين بالمكلا اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تنديداً بانهيار الريال اليمني.

وطالب المحتجون، في الوقفة التي أقيمت أمام ديوان محافظة حضرموت، بوضع حلول سريعة وعاجلة، أمام التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.



وناشد المحتجون بوقفة حازمة أمام التلاعب بالعملة، والفساد الكبير في المؤسسات الحكومية.



وعبر المحتجون عن غضبهم من الرئاسة والحكومة، مطالبينهم بالقيام بدورهم في الحفاظ على الإقتصاد الوطني من الإنهيار.



وفي ذات السياق، أغلقت اليوم جميع محلات الصرافة في المحافظة، احتجاجاً على تدهور العملة المحلية.

يُذكر أن سعر الدولار الأمريكي الواحد، وصل إلى 880 ريالًا يمنياً، في سعر غير مسبوق.