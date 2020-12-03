شكرا لبحثكم عن خبر بمشاركة لحج وأبين وعدن ..صندوق المعاقين يحتفل باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تقرير/ أنوار العبدلي

تحت شعار " يوم للجميع " احتفل صندوق المعاقين مع فئة ذوي الإعاقة لثلاث محافظات وهي لحج وعدن وابين صباح اليوم الخميس باليوم العالمي والعربي لذوي الأعاقة .

الحفل أقيم تحت رعاية محافظة عدن الأستاذ أحمد لملس وبتمويل من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين برئاسة المدير التنفيذي محمد الشاعري حيث شهد الحفل حضور فاعل من اغلب جمعيات ومؤسسات ومراكز ذوي الإعاقة بالثلاث المحافظات في قاعة قصر العرب .

ولقد ألقى الأستاذ محمد الشاعري مدير الصندوق كلمة في بداية الحفل مرحباً بجميع الحاضرين ومهنئاً فئة ذوي الإعاقة بمختلف إعاقتهم باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف كل من شهر ديسمبر من كل عام .

وأوضح الشاعري أنه بموجب توجيهات محافظ عدن أحمد لملس سيتم رفع قدرات المؤسسات والمراكز وجمعيات ذوي الإعاقة خلال العام القادم 2021 م وزيادة النفقات التشغيلية بنسبة 50٪ كما تم اعتماد تعاقدات وظيفية جديدة ل88 متعاقد ومتعاقدة بمبلغ سنوي يقدر ب23 مليون و 362 الف ريال .

وشهد الحفل الفني والخطابي العديد من الفقرات التي قدمها فئة ذوي الإعاقة ولقد شاركت جمعية الصم والبكم بمحافظة لحج بلوحة فنية بلغة الإشارة لأغنية " لا مستحيلا " بمشاركة مع أعضاء من مؤسسة رموز بعدن بينما قدمت جمعية المكفوفين لحج أغنية " قلبي يرى " بصوت الكفيف صابر عوض يشاركة كفيف من أبناء عدن كما قدمت جمعية المعاقين حركيا للحج فقرتين أغنية من التراث اللحجي بعنوان " مني مسائك بصوت عبده قشاش كما أداء أطفال جمعية المعاقين حركيا للحج وأبين أنشودة جامعة عن الإعاقة .

بالإضافة لمشاركة جمعيات عدن بعدة فقرات بالحفل .

الأستاذ صالح النادري رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين وجه دعوة في كلمة له لدعم فئة ذوي الإعاقة بالجانب التعليمي والذي يعتبر أهم جانب تحتاجه هذه الفئة كما دعا السلطات المحلية والمجلس الانتقالي لتوجيه المنظمات الدولية لاعتماد مشاريع تخص ذوي الإعاقة لانه أصبحت هذه المنظمات بعيدة ولا تخصص مشاريع لخدمة هذه الفئة التي تحتاج كل الدعم كونها من ضمن فئات هذا المجتمع وليست منفصله عنه .

وفي ختام الحفل كرم صندوق المعاقين جهات محلية وجمعيات ذوي الإعاقة وكل من ساهم في إنجاح وترتيب لهذا الحفل .