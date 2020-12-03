البحسني يفتتح  التحديثات بالدور الثالث بمبنى مركز حضرموت لطب الأسرة والمرحلة الثالثة لتحديث المركز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مشروع انجاز الدور الثالث مع تحديثاته بمبنى مركز حضرموت لطب الأسرة، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وتدشين المرحلة الثالثة لمشروع الشركة العربية للإسمنت المحدودة.



مشروع الدور الثالث تم بنائه وتأثيثه بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت، ويحتوي على قاعة كبرى وقاعة للاجتماعات ومكاتب إدارية وصالة للطعام.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة لمشروع الشركة العربية للإسمنت تجهيزات بالمختبر بجهاز كيميائي جديد، وجهاز أشعة سينية ديجيتل، وجهاز أشعة سونار رباعي الأبعاد.

وأكد محافظ حضرموت أن افتتاح الدور الثالث يأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالقطاع الصحي، والعمل على تأهيل وتطوير المركز، ليقدم خدمات صحية للأسرة كونها الأساس في عملية بناء المجتمعات، وأضاف المحافظ البحسني أن السلطة المحلية ستواصل دعمها لهذا المركز لتقديم خدمات طبية علاجية أفضل.

وثمّن المحافظ البحسني الجهود الانسانية الصحية التي تقوم بها الكوادر الصحية العاملة في اقسام المركز، حاثاً اياهم على بذل المزيد من الجهود الانسانية وتقديم خدمات أفضل للمرضى.

وجرى تكريم محافظ حضرموت، بدرع شكر وعرفان نظير دعمه المتواصل والمستمر للمركز، وتكريم رئاسة جامعة حضرموت ومكتب وزارة الصحة والسكان بالساحل، والشركة العربية للاسمنت، وعدد من الجهات الداعمة للمركز.