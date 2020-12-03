خلال لقاءه أسرة وذوي الشهيدة مروى البيتي.. البحسني يوجه بسرعة البت في القضية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، أسرة وذوي المغفور لها بإذن الله تعالى الشهيدة مروى محمد البيتي، التي استشهدت حرقاً منتصف ليل الثلاثاء الماضي بحرقها في فناء حوش منزلهم بالمكلا، والتي أصبحت قضية رأي عام.



وقدّم المحافظ البحسني أصدق التعازي باسمه شخصياً وباسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية لأسرة وذوي الشهيدة مروى، وقال نعزي أنفسنا ونعزيكم في هذا المصاب الأليم، وهذه الجريمة البشعة التي حدثت أمام مرأى طفليها والتي تنافي الشرع والأخلاق وقيم أبناء حضرموت.

وأكد المحافظ البحسني مساندة قيادة السلطة المحلية لأسرة المجني عليها، وأن تأخذ العدالة مجراها، والجميع يستنكر هذا الحدث الإجرامي الشنيع الذي ينبذه ويدينه كل أبناء المجتمع، مشيراً الى انه اعطى توجيهات بسرعة البت في القضية وأن تأخذ مجراها وتحال للسلطة القضائية لاحقاق الحق وليكون عبرة لمن تسول له نفسه إزهاق الأرواح بغير حق.

ودعا محافظ حضرموت أئمة المساجد ورجال الدين ومكتب الأوقاف والارشاد ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى التوعية بمخاطر الحوادث الإجرامية التي تثير المجتمع، وخطورتها على الأسر وتفككها، وزرع الشقاق بينها، والتي تحدث بحق النصف الآخر للمجتمع، فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت.

بدورهم أعرب أفراد أسرة وذوي الشهيدة عن خالص تقديرهم للموقف الإنساني والوطني لمحافظ حضرموت، وتوجيهاته الصريحة بسرعة البت في القضية، مثمنين مساندته لأسرة الشهيدة وتفاعله مع هذه القضية التي أثارت الرأي العام.

حضر اللقاء رئيس اللجنة الوطني للمرأة بالمحافظة فائزة فرج بامطرف.