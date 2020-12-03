البحسني يوجه بتمهيد وسفلتة طريق امبيخة الدائري على خطي مرور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على الخط الدائري لمنطقة امبيخة الممتد من ديس المكلا من جوار ملعب بارادم، مروراً بمنطقة الغليلة وانتهاءً بمنطقة امبيخة، ومنها إلى منطقة فوة.

ووجه محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية ومكتب الأشغال العامة والطرق، بسرعة إعداد الدراسات الفنية لتمهيد وسفلتة الطريق على خطى مرور واعتماد جزر وسط الطريق، واعتماده كمشروع رسمي حيوي. وأكد المحافظ البحسني أهمية هذا الطريق في ربط المنازل الواقعة على طول الطريق، والتخفيف من الازدحام داخل مدينة المكلا، وتخصيصه لمرور السيارات الكبيرة والقطارات والسيارات الراغبة في التوجه إلى منطقة فوة ومنها الى الطريق الدولي العام.

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