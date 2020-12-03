- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يفتتح مصنع "خيرات عدن" للمنتجات البلاستيكية بالمكلا بكلفة 4 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمنطقة ثلة بالمكلا، مصنع "خيرات عدن" للمنتجات البلاستيكية للمستثمر الشيخ عبدالله عمر بن دول المعاري، بكلفة 4 ملايين دولار، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.
ويقع المصنع على مساحة 15348 متر مربع، ويتكون من صالة للإنتاج ومخازن ومحطة ومبنى للإدارة، ويستوعب المصنع 320 عامل خلال مراحله التوسعية.
وينتج المصنع حالياً الخراطيم البلاستيكية بكافة أنواعها ومواسير المياه والصرف الصحي، وليّات الكهرباء، وتجري حالياً التجهيزات لمضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية بإدخال منتجات جديدة ومنها الأواني المنزلية.
واستمع المحافظ البحسني من المدير التنفيذي للمصنع حسن المرشدي، إلى مراحل فصل مخازن الإنتاج التام، والمواد الخام، ودمج المخازن الحالية مع صالة الإنتاج، ومعمل اعادة تدوير وجرش مخلفات الإنتاج، وإدخال خطوط إنتاج إضافية ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع.
وينتج المصنع شهرياً 75،000 كيلو من ليّات الماء، وكذا 56،000 كيلو من ليات الفلات، و 48،000 من ليات الحلزوني، و 63،000 مواسير التمديدات، و 100،000 مواسير المياه.
افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمنطقة ثلة بالمكلا، مصنع "خيرات عدن" للمنتجات البلاستيكية للمستثمر الشيخ عبدالله عمر بن دول المعاري، بكلفة 4 ملايين دولار، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.
ويقع المصنع على مساحة 15348 متر مربع، ويتكون من صالة للإنتاج ومخازن ومحطة ومبنى للإدارة، ويستوعب المصنع 320 عامل خلال مراحله التوسعية.
وينتج المصنع حالياً الخراطيم البلاستيكية بكافة أنواعها ومواسير المياه والصرف الصحي، وليّات الكهرباء، وتجري حالياً التجهيزات لمضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية بإدخال منتجات جديدة ومنها الأواني المنزلية.
واستمع المحافظ البحسني من المدير التنفيذي للمصنع حسن المرشدي، إلى مراحل فصل مخازن الإنتاج التام، والمواد الخام، ودمج المخازن الحالية مع صالة الإنتاج، ومعمل اعادة تدوير وجرش مخلفات الإنتاج، وإدخال خطوط إنتاج إضافية ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع.
وينتج المصنع شهرياً 75،000 كيلو من ليّات الماء، وكذا 56،000 كيلو من ليات الفلات، و 48،000 من ليات الحلزوني، و 63،000 مواسير التمديدات، و 100،000 مواسير المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يفتتح مصنع "خيرات عدن" للمنتجات البلاستيكية بالمكلا بكلفة 4 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.