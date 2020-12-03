اللجنة الامنية بتعز تقر إيقاف تراخيص البناء وحفر الابار الجوفي والمحطات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اقرت اللجنة الامنية بمحافظة تعز، اليوم إيقاف منح تراخيص البناء في جميع مديريات المحافظة وتراخيص حفر الابار الجوفية ومحطات النفط والغاز لمدة سته اشهر قابل الزيادة او النقصان كونها تمثل عامل رئيسي للمشاكل والاقتتال.



كما كلفت اللجنة في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، الاجهزة الامنية بعمل قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة بحيث تحمل معلومات شاملة عن كل مطلوب أمني وعلى السلطة القضائية سرعة البت في القضايا الجسيمة، وإصدار الأحكام فيها بصورة عاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بتأجيج الأوضاع واستغلال القضايا الجنائية استغلال سلبي وتوظيفها بطريقة غير أخلاقية ومثيرة للجدل وقيامه بنشر وفبركة الإشاعات الواهية والأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها تقزم من دور السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وتسعى إلى تشويه صورة تعز الجمالية أمام الرأي العام.

وجرم الاجتماع عملية قطع الطرق العامة والفرعية تحت أي مطالب كانت ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض أو المشاركة في إحداث الفوضى في المحافظة وكذلك تجريم استخدام الأطقم والآليات العسكرية في الاحتجاجات السلمية وتطويعها للاستغلال الشخصي سواء في القضايا الجنائية أو في الاعتداء على الأراضي العامة أو الخاصة بصدد الإستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب حقوقهم، أو محاولة العبث بالحق العام.

واعتبر الاجتماع أن التستر على المطلوبين جريمة ومعاقبة كل من يتواطئ معهم أياً كان منصبه او موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

كما أقر اتخاذ اجراءات حازمة تجاه إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وإيقاف حركة الدراجات النارية من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً وترقيم كافة أنواع السيارات ومركبات النقل العام والخاص وترقيم الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة و إلزام جميع الوحدات العسكرية والأمنية بترقيم كافة الأطقم العسكرية بالزي والرقم الرسمي المعتمد لدى كل وحدة ويميز كل وحدة عسكرية وأمنية عن الأخرى.