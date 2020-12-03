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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء أحمد بن بريك: نشارك الامارات قيادة وشعباً احتفالها باليوم الوطني الـ 49 ويوم الشهيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
هنأ اللواء أحمد سعيد بن بريك، دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني الـ 49، وبيوم الشهيد الاماراتي.
وقال بن بريك في تغريدة له على “تويتر” “نشارك دولة الامارات قيادة وشعباً، احتفالها باليوم الوطني الـ 49 ويوم الشهيد.
وتابع: نبادلهم الوفاء والتهنئة ونستذكر التضحيات الجسام التي قدمتها الإمارات ضد القوى الانقلابية، والحرب على عصابات الإرهاب من تنظيمي القاعدة وداعش في الجنوب كافة، والتي قدمت في سبيل تحقيق ذلك قوافل من الشهداء.
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