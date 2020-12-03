صنعاء تستقبل 25 من المخدوعين بينهم قيادات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء 25 من المخدوعين بينهم ثلاثة من قيادات ما يسمى باللواء الثالث عروبة في منطقة الخوبة.

حيث تم استقبال ركن الاستخبارات باللواء الثالث عروبة العقيد أحمد عباس السدعي ونائبه المقدم عمار مصلح الحربي ونائب ركن القوى البشرية الرائد محفوظ عبده المدية والذين عادوا إلى صف الوطن في إطار قرار العفو العام.

وأشار العائدون إلى معنويات تحالف العدوان ومرتزقته المنهارة بعد تلقي قواتهم هزائم متكررة وعدم القدرة على الصمود أمام قوات الجيش واللجان الشعبية.

وأكدوا استمرار العائدين في العودة إلى صف الوطن .. لافتين إلى أن العدو سيبقى أمام خيارين لا ثالث لهما إما الاستسلام أو الرحيل المخزي.

وفند العائدون شائعات تحالف العدوان ومرتزقته في أوساط المخدوعين عن سوء تعامل قوات الجيش واللجان الشعبية معهم.

وثمنوا موقف قيادات الدولة بالعاصمة صنعاء في استيعاب العائدين واستمرار قرار العفو العام، ما يعكس مستوى المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه .. مجددين الدعوة لكل المخدوعين استغلال الفرصة بالعودة إلى الصف الوطني وترك العملاء والمرتزقة.