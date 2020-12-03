تنظيم دورة تدريبية في التخطيط الإداري بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 عقدت اليوم بسيئون، دورة تدريبية في أساسيات التخطيط الاداري ، نظمها مكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء .

وهدفت الدورة التي حاضر فيها المدرب الاستشاري علي مياس، الى اكساب 29 متدربا، المهارات والمعلومات حول أهمية التخطيط وأنواعه وكيفية صياغة الأهداف واعداد خطط الأنشطة وتقييمها ومتابعتها . وأوضح مدير مكتب الشباب رياض الجهوري، بأن الدورة تأتي في اطار الخطة العامة للمكتب لتعزيز قدرات الموظفين وتأهليهم وتحسين أدائهم.

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