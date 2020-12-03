مارم يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في مرحلة اعادة الاعمار والتعافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اكد سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم على دور القطاع الخاص في اعادة صياغة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لاي مجتمع، مشيراً الى التحديات التي واجهها القطاع الخاص في بلادنا نتيجة الظروف التي عاشتها بلادنا خلال الفترة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية وحتى الان.



وخلال لقاءه، اليوم، بمجموعة من رجال الاعمال اليمنيين المستثمرين في مصر، استعرض السفير مارم ما تعرض له القطاع الخاص من خسائر نتيجة الممارسات التدميرية التي قامت بها الميليشيات الانقلابية تجاه القطاع الاقتصادي، وما نتج عنها من هجرة راس المال اليمني الى العديد من دول المنطقة، مشيراً الى الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية من اجل الحفاظ على الاقتصاد اليمني واشراك القطاع الخاص في استعادة الحياة الاجتماعية ومرحلة اعادة الاعمار والتعافي.

وأشار مارم الى دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً التسهيلات التي تقدمها جمهورية مصر الشقيقة لابناء الجالية اليمنية بشكل عام وراس المال اليمني بشكل خاص وانعكاس ذلك على استقبال مصر لجزء كبير من راس المال المهاجر.

ولفت مارم الى ان الحكومة الشرعية تعمل على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في اقرب فرصة، والتي سيتم من خلالها تجديد وتطوير العديد من البروتوكلات والاتفاقات المشتركة في كافة المجالات، مؤكداً بأن الشرعية السياسية لبلادنا بقيادة فخامة الرئيس هادي تولي القطاع الخاص جل اهتمامها.

وأعرب مارم عن أمله في ان يتمكن المستثمرون اليمنيون في مصر من تنظيم انفسهم في اطار تنظيمي يسهل عملية التواصل والتنسيق بينهم وبين السفارة من جهة وبينهم وبين الجانب المصري من جهة اخرى، وتنظيم جهودهم في تطوير راس المال اليمني العامل في مصر، مؤكداً على استعداد السفارة لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتشكيل مثل هذا الاطار .

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من رجال الاعمال لاستكمال مشروع رابطة رجال الاعمال اليمنيين في مصر .َ