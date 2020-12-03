البحسني يوقّع 12 عقداً لمشاريع معالجة أضرار الطرق والزراعة والري في عدد من مديريات المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، على عقود لـ 12 مشروع لمعالجة الأضرار في المديريات الغربية "حجر،يبعث،بروم ميفع"، ومديريات "أرياف المكلا، الضليعة، دوعن، غيل بن يمين، في قطاع الطرق والجسور والسدود والزراعة والري، بإجمالي أطوال 692 كيلومتر.



وتشمل العقود مشاريع للطرق والجسور والسدود، تتمثل مشاريع "يبعث-الفرضحة" و"الفرضحة وادي حول وفروعه"، وصيانة واستكمال شق طريق "ثبره- الحصين – المنتاق- رأس الضب- والذراع"، و"جزول- حصن باقروان- محمدة- شعب الذيب"، وطرقات "أرياف المكلا، والحسي، وعنكدون، وفوة، والبحث، ويون، وطريق "كنينة، يون"، وطريق "لبنة-روبة-يون" ، وطريق "لبنة- الفرضحة-القمرة-رأس حويرة"، وصيانة وتوسعة طريق الفرضحة – المعملة" وإصلاح أضرار السيول لطريق ميفع شرج بن طالب، وإعادة تأهيل منشآت الري بسد باتيس بميفع.

حضر التوقيع، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة.