اختتام دورة تأهيلية في عدن لعدد 300 من مساعدي النيابة بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة الموقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية والتأهيلية لمساعدي النيابة والتي نظمها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، على مدى 45 يوما، بمشاركة 300 شخص من مختلف المحافظات المحررة.



وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات حول البحوث القانونية المتعلقة بعمل القضاة واستقلال القضاء والقضايا الجنائية والأحوال الشخصية والتجارية، قدمها محاضرون دوليون واساتذة في القانون.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، على ضرورة الالتزام بالسلوك القضائي وما تمليه الأنظمة والقوانين واللوائح تجاه المتقاضيين، ومواصلة العلم والمعرفة بكل مستجد في مختلف مجالات العلوم القضائية والإنسانية والقانونية واكتساب المهارات، باعتبار أن القضاء أمانة في الأعناق ويجب أدائه باحترافية بين المتقاضيين.

كما أكد على مواصلة مجلس القضاء دوره في تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة عبر دورات ينظمها معهد القضاء العالي ومن قبل القضاة الدوليبن المحترفين بهذا المجال لأداء رسالتهم السامية وهي الفصل بين الناس بالحق والحكم بينهم بالعدل.

من جانبه شدد وزير العدل علي هيثم الغريب، على أن أمام الخريجين تقع مهام جسيمة خلال المرحلة المقبلة من خلال أعمالهم القضائية والإدارية .. مشيرا إلى أنه من أولويات وزارة العدل رفع أداء المحاكم وتحسين ظروف العمل والتقاضي فيها واستكمال مشروع الإدارة الرقمية فيما يتعلق بالتبادل الالكتروني للمذكرات والوثائق والمستندات.

كما القيت عدد من الكلمات من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعميد المعهد العالي للقضاء نضال شيخ والخريجين، عبرت في مجملها عن الشكر والتقدير لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل على اهتمامهم بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وتأهيلهم، لأداء دورهم في المحاكم وحل قضايا المواطنين.

حضر اختتام الدورة أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ونائب رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي علي عوض، وعضو مجلس القضاء - رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله وعدد من أعضاء مجلس القضاء والمسؤولين في السلطة القضائية ووزارة العدل.