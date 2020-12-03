- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية بين التعليم الفني ومؤسسة صلة للتنمية لتنفيذ برنامج "مهنتي بين يدي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
الخليج 365 - المكـلا
تم صباح اليوم بمقر مؤسسة صلة للتنمية توقيع اتفاقية بين مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت المتمثلة بالمدير العام الدكتور عبدالباقي علي الحوثري ومؤسسة صلة للتنمية المتمثلة بالمدير التنفيذي الأستاذ علي حسن باشماخ.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنفيذ البرنامج "مهنتي بين يدي" بنسخته الرابعة وتشمل دورتين "الصناعات الغذائية مع الحفظ والتغليف" و "اشجار الزينة" التي سيتم تنفيذها خلال النصف من شهر ديسمبر 2020م التي تموله مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ وإشراف من مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت .
حيث سيتم تنفيذ برنامج مهنتي بين يدي بنسخته الرابعة لعدد (40) أسرة داخل محافظة حضرموت , ويهدف البرنامج إلى المساهمة في القضاء على البطالة من خلال تأهيل وتدريب أرباب الأسر إلى الدخول لسوق العمل , واكتشاف القدرات والمهارات المهنية والريادية ودعمها للارتقاء بها والسعي إلى إنشاء مشاريع صغيرة لتكون دخل للمستفيدين
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية بين التعليم الفني ومؤسسة صلة للتنمية لتنفيذ برنامج "مهنتي بين يدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.