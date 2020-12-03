توقيع اتفاقية بين التعليم الفني ومؤسسة صلة للتنمية لتنفيذ برنامج "مهنتي بين يدي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

تم صباح اليوم بمقر مؤسسة صلة للتنمية توقيع اتفاقية بين مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت المتمثلة بالمدير العام الدكتور عبدالباقي علي الحوثري ومؤسسة صلة للتنمية المتمثلة بالمدير التنفيذي الأستاذ علي حسن باشماخ.



وتأتي هذه الاتفاقية لتنفيذ البرنامج "مهنتي بين يدي" بنسخته الرابعة وتشمل دورتين "الصناعات الغذائية مع الحفظ والتغليف" و "اشجار الزينة" التي سيتم تنفيذها خلال النصف من شهر ديسمبر 2020م التي تموله مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ وإشراف من مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت .

حيث سيتم تنفيذ برنامج مهنتي بين يدي بنسخته الرابعة لعدد (40) أسرة داخل محافظة حضرموت , ويهدف البرنامج إلى المساهمة في القضاء على البطالة من خلال تأهيل وتدريب أرباب الأسر إلى الدخول لسوق العمل , واكتشاف القدرات والمهارات المهنية والريادية ودعمها للارتقاء بها والسعي إلى إنشاء مشاريع صغيرة لتكون دخل للمستفيدين