قيادي حوثي بارز يصف أسرى انتفاضة ديسمبر التي أشعلها الرئيس صالح بـ"الفراش"

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يزيد بن سلمان - شبوة - وصف قيادي حوثي بارز، اليوم الخميس، أسرى انتفاضة ديسمبر التي أشعلها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بـ " الفراش"، بكل تعالي وغرور.

و زعم حسين العزي، المعين نائبا لوزير الخارجية بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، المشاركون في فتنة ديسمبر بدأوا يتساقطون في مثل هذا اليوم أسرى ( كالفراش )ليصل العددأكثر من 3000 أسير.

وأضاف: لكننا ومن اليوم الثاني مباشرة ( 4 ديسمبر ) كنا قد بدأنا ندرس قرار العفو عنهم.

يأتي ذلك في ظل استعدادات مكثفة لاحياء انتفاضة الثاني من ديسمبر من قلب صنعاء، لدحر المليشيا الحوثية التي صادرت حياة اليمنيين الحرة والكريمة.

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