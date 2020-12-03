شكرا لبحثكم عن خبر وزير يدعو إلى وقف انهيار العملة ويحذر من كارثة وشيكة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذر وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر من كارثة وشيكة واتساع رقعة الفقر والمجاعة و فوضى شاملة قد تحدث في البلاد في حال استمرار الانهيار للعملة اليمنية ، وقال أن استمرار الانهيار للعملة، يعني اتساع رقعة الفقر والمجاعة بشكل غير مسبوق بين الفئات الاكثر فقرا في بلادنا، والتي تشكل الغالبية من اليمنيين.

وطالب عسكر الجميع بتحمل المسؤولية ،حيث قال لابد ان يتحمل الجميع المسؤلية حكومة شرعية وتحالف وقوى سياسية، ولابد من وقف هذا الانهيار، قبل ان نصل لمرحلة الفوضى الشاملة، لاقدر الله.

ودعا وزير حقوق الإنسان في تغريداته نشرها على صفحته في تويتر إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض-بصورة شاملة مشيرا بان تنفيذ الاتفاق -يمثل حجر الزاوية والمدخل الأساس لاتخاذ الاجراءات الفاعلة لوقف انهيار العملة. مؤكدا أنه لم يعد مقبولا ولا منطقيا اتخاذ حالة الخصام السياسي-رغم الاتفاق- وليس مبررا لتعطيل اي اجراءات لانقاذ ما يمكن انقاذه .

واختتم الوزير تغريدته بالقول الشعب اليمني أمانة في أعناقنا جميعا، وهو بانتظار من ينقذه