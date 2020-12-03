شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن وصول قائد عسكري كبير في الجيش الوطني إلى صنعاء ومعه عدد من الجنود والضباط والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، وصول قائد عسكري كبير في الجيش الوطني إلى صنعاء ومعه 15 آخرين من أفراد وضباط الجيش.

وقالت وكالة سبأ "الحوثية"، إن “المركز الوطني للعائدين بصنعاء" التابع لمليشيا الحوثي، استقبل الأربعاء، بصنعاء 15 ممن وصفهم ب "المخدوعين" في إشارة منه إلى الجيش الوطني.

وأضافت الوكالة، أن على رأس الذي وصلو إلى صنعاء قائد ما يسمى بلواء العز في الجوف رئيس مجلس قبائل دهم العميد حمد راشد الحزمي.

وحتى اللحظة لم يصدر اي تعليق من الحكومة الشرعية أو الجيش الوطني بشأن مزاعم المليشيات الحوثية.