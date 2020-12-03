المليشيا تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

جددت مليشيات الحوثي، قصف القرى والأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية في حيس أن المليشيات أطلقت من مناطق تمركزها عدداً من قذائف الهاون الثقيل صوب منازل المواطنين في أحياء المدينة السكنية.

وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع إطلاق المليشيات نيران أسلحتها بصورة كثيفة من الأسلحة الثقيلة نوع م.ط 23 والأسلحة المتوسطة عيار 14,5 وسلاح الدوشكا عيار 12,7 منذ ساعات الصباح الأولى.

وتسبب القصف والاستهداف الحوثي في بث حالة من الرعب والهلع في صفوف السكان الذين تطالهم جرائم المليشيات يومياً وتحصد أرواحهم بشكل مستمر