سقطرى.. تفاقم أزمة المشتقات النفطية يزيد من معاناة المواطنين

تفاقمت أزمة المشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى، الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم إماراتياً، ماسبب معاناة إضافية للمواطنين في المحافظة الغارقة بالأزمات.



وقال سكرتير محافظ المحافظة، عبدالله محمد، في منشور على "الفيسبوك"، إن المحافظة تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية، مشيراً إلى تضاعف معاناة المواطنين.



وأرفق "عبدالله" صورة لعشرات المركبات وهي متوقفة على جنبات الطريق.



وحمّل سكريتر المحافظ، مليشيات الانتقالي بصفتها سلطة أمر واقع، المسؤولية الكاملة.



من جهتها قالت مصادر محلية، إن وسائل المواصلات توقفت في عدة مناطق وبات المواطنون يقطعون مسافات طويلة مشياً على الأقدام.



يأتي ذلك في الوقت الذي تحتكر فيه شركة "أندوك" الإماراتية بيع المشتقات في الأرخبيل، ومنع سفن تجارية من إنزال حمولتها من مادة البترول، والديزل.



ومنذ سيطرت مليشيا الانتقالي على الأرخبيل في 19 يونيو الماضي، تعيش سقطرى أزمات خانقة في مختلف الخدمات.

