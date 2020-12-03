شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مرشح رئاسي حليف للرئيس السابق علي عبدالله صالح بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم الأربعاء، بالعاصمة صنعاء، مرشح رئاسي حليف للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأعلن عن وفاة السياسي الناصري، وعضو هيئة مكافحة الفساد السابق، ياسين عبده سعيد، عن عمر ناهز 68 عاما.

و يعد ياسين عبده سعيد، أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي غير الممثل في البرلمان، و كان مرشحا رئاسيا عام 2006، عن ما عرف بأحزاب المجلس الوطني للمعارضة الحليفة للرئيس السابق علي عبدالله صالح الفائز في تلك الانتخابات.

و هو من مواليد مديرية المقاطرة، محافظة لحج 1952، حاصل على بكالوريوس " إدارة أعمال " من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.

و تقلد عديد من الوظائف منها مستشار وزارة الشباب والرياضة، و عضو اللجنة العليا للانتخابات، و وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مرشح رئاسي حليف للرئيس السابق علي عبدالله صالح بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.