شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن عن عملية عسكرية حاسمة لاجتثاث مليشيا الحوثي وتحرير صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، مساء اليوم الأربعاء، عن استمرار العملية العسكرية حتى إجتثاث مليشيا الحوثي وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت صحيفة الجيش الوطني، إن المرحلة القادمة ستكون حاسمة وسيتم اجتثاث المليشيات وتحرير صنعاء.

وأضافت: أن مليشيا الحوثي باتت ضعيفة جداً، وتتقهقر كل يوم، في مختلف الجبهات القتالية بمأرب والجوف ونهم شرقي صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الوطني تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمال غربي مأرب، بعد "معارك عنيفة" كبدت الحوثيين خسائر فادحة، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لمسلحي الجماعة.