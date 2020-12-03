شكرا لبحثكم عن خبر استجابة لاعتذار ”المشاط”..أول جامعة يمنية حكومية تعلن بدء إضراب شامل بشأن المرتبات والبقية تتداعى والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اليوم الاربعاء، أول جامعة يمنية حكومية بدء إضراب شامل بشأن انقطاع المرتبات، واستجابة لاعتذار المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.

و قال بيان هام لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة عمران، تلقاه " المشهد اليمني "، إنه ونظرا لانقطاع المرتبات منذ خمس سنوات، ونتيجة لما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية، أصبحوا بسببها عاجزين عن توفير لقمة العيش لأطفالهم، ولأن حكومة الإنقاذ الوطني (حكومة الحوثيين غير المعترف بها) أصبحت تكيل بمكيالين، وتصرف مرتبات للكثير من الجهات الإيرادية وغير الإيرادية بصفة شهرية، سواء راتبا كاملا أو نصف راتب، بينما الأكاديميون والموظفون يواجهون الموت البطئ دون أي اكتراث بمعاناتهم، أو حتى مساواتهم ببقية الجهات التي تصرف لهم مرتباتهم، ورغم صمودهم في ميدان التعليم طوال السنوات الماضية بدون مرتبات؛ إلا إنهم أصبحوا عاجزين عن الاستمرار وقد استنفدوا كل مالديهم من مدخرات مالية وعينية وأثقلت كواهلهم الديون.

وأكدوا على أنه وبناء على الأسباب المذكورة أعلاه، ونظرا لعدم تجاوب الجهات المختصة معهم، قرروا التوقف عن العمل الأكاديمي والإداري إعتبارا من بداية العام الجامعي الحالي 2020/ 2021م (والذي سيبدأ نهاية شهر ديسمبر الجاري 2020م)، حتى يتم صرف مرتباتهم أسوة ببقية الجهات الأخرى التي يتم الصرف لها شهريا.

يأتي ذلك، فيما تستعد نقابات الجامعات الحكومية ونقابات المهن التعليمية والتربوية والمعلمين والتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع والصحيين الإعلان عن إضراب شامل خلال الايام القادمة حتى تصرف كافة الرواتب والتعويضات.