 البحسني يلتقي فريق تقييم الموانئ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، فريق تقييم الموانئ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة السيدة كاثرين كابوتيا.



واطلع المحافظ البحسني الوفد الأممي على الأوضاع في حضرموت والاستقرار الذي تشهده خلال الأربع السنوات الماضية منذ تحريرها من العناصر الارهابية، وجهود تطبيع الحياة، والمشاريع التأهيلية والتنموية وتحسين البنية التحتية بالمحافظة، والمشاريع الجاري افتتاحها في مختلف القطاعات، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر.

وتطرق المحافظ الى الاضرار التي طالت ميناء المكلا، والظروف الصعبة التي كان يعانيها الميناء، وجهود دعمه وتطويره بوصفه أحد المنافذ الوطنية المهمة.

بدورها شكرت رئيسة الفريق السيدة كاثرين كابوتيا، دعم وتعاون المحافظ في انجاح مهام برنامج الامم المتحدة الانمائي، مشيرة الى ان زيارة الفريق للمحافظة تأتي بهدف اعداد تقييم لقدرات ميناء المكلا، وبحث امكانية دعمه.

وبحث محافظ حضرموت مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تطوير ميناء المكلا، وتدخلات البرنامج في تأهيل وتطوير الميناء، والارتقاء بنشاطه.

وأبدى المحافظ البحسني استعداد قيادة السلطة بالمحافظة لتذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات أمام فريق البرنامج لتنفيذ كافة أعماله وبرامجه التي تخدم حضرموت.