الخنبشي والبحسني يضعان حجر الأساس لعدد من المشاريع التطويرية بكلية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، ووضعا حجر الأساس لعدد من المشاريع التطويرية بكلية الشرطة بحضرموت، برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، وضمن احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.



حيث افتتح نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت، القاعة الكبرى للمحاضرات بالكلية، ووضعا حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمباني كلية الشرطة، التي تشمل بناء سكن الضباط والصالة الرياضية والوحدة الصحية ومحطة المحروقات ومسجد.

كما وضع الدكتور الخنبشي والمحافظ البحسني حجر الأساس، لمشروع الملعب الرياضي بكلية الشرطة.

ووجه محافظ حضرموت بسرعة انجاز المرحلة الثالثة للمشروع، وإقامة الملعب الرياصي بمواصفات رسمية ودولية، لإقامة أنشطة رياضية على مستوى المحافظة، واستضافة البطولات الكبرى، وشدد المحافظ على أن تستكمل المشاريع في وقتها المحدد وبحسب المواصفات الفنية.

وأكد محافظ حضرموت حرصه واهتمامه بكلية الشرطة، لدورها الكبير في تخريج الضباط المؤهلين لتعزيز الجهاز الأمني لمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، للاسهام في الارتقاء بالعمل الأمني ومكافحة الجريمة وفرض الاستقرار في المحافظات الأربع.

وشهد نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت، عرضاً عسكرياً مهيباً، قدمه طلاب كلية الشرطة، بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.

حضر الافتتاح ووضع حجر الاساس اعضاء مجلسا النواب والشورى، ووكلاء محافظة حضرموت والوكلاء المساعدون، والقادة العسكريون والأمنيون والمدنيون.