جمعية صرافي عدن تعلن إغلاق شركات ومؤسسات الصرافة بسبب تدهور العملة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

أكدت جمعية صرافي عدن، في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، عن إغلاق كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة للبلاد، بدءًا من اليوم الخميس، على إثر تواصل انهيار العملة المحلية.



وذكرت جمعية الصرافين في مدينة عدن في بيان أصدرته، أنه ونظرا لما تقتضيه مصلحة البلد ووفق توجيهات الجهات ذات العلاقة والمختصة، قررت إغلاق شركات الصرافة في عدن نتيجة نتيجة تدهور العملة بشكل وصفته بالمخيف، إذ وصل سعر الدولار مقابل الريال اليمني مستوى قياسي، مع بلوغه مبلغ 880 للدولار الواحد.

ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن عملية الإغلاق لشركات ومؤسسات القطاع المصرفي ستستمر حتى إشعار آخر، فيما لم تشر الجمعية إلى أي خطوات محتملة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن تتبع عملية إغلاق محلات الصرافة