الخنبشي والبحسني يزوران معرض الصور الذي تنظمه شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

زار نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، امس بالمكلا، معرض الصور الذي تنظمه شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمتحف المكلا، بمناسبة احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 ليوم الجلاء الـ30 من نوفمبر المجيد.



وتضمن المعرض صور لاستتباب الأمن واستقراره في ساحل حضرموت، وتحريرها من عناصر الشر والارهاب، وصور لإنجازات الوحدات العسكرية ودورها البارز في حفظ الأمن، وحملات التطهير التي قامت بها المنطقة العسكرية الثانية في وادي دوعن، وتطهير وادي المسيني من العناصر الارهابية، وزيارة القائد اللواء الركن فرج سالمين البحسني لهذه المواقع عقب تحريرها، وانتشار قوات المنطقة العسكرية الثانية فيها.

كما تضمن المعرض صور توضح مساندة النخبة الحضرمية للمواطنين، وعمليات التفتيش في النقاط الأمنية، وزيارات القائد البحسني لأسر شهداء النخبة وللشخصيات الأكاديمية والاجتماعية، وكذا تخرج دورات من ضباط حضرموت، وصور لأبرز الأعمال الانشائية لمبنى قيادة المنطقة العسكرية الثانية والألوية والوحدات العسكرية، ودور قوات خفر السواحل في إنقاذ الغرقى في سواحل المحافظة.

واشاد المحافظ البحسني بمستوى تنظيم المعرض الذي لخّص دور منتسبو قيادة المنطقة العسكرية الثانية في تثبيت الأمن وحفظه ونشر السلام بين أوساط المواطنين، حاثاً شعبة التوجيه على الاهتمام بمثل هذه المعارض خصوصاً في المناسبات والأعياد الوطنية، وذكرى تحرير المكلا وساحل حضرموت ، الأمر الذي يسهم في تذكير أبناء حضرموت بالتضحيات البطولية التي جسدها أفراد المنطقة في سبيل أن ينعم المواطنون بالاستقرار والأمن.

ووجه المحافظ شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، بإنشاء متحف عسكري يشمل مقتنيات الأسلحة والمعدات العسكرية، على ان يتم افتتاحه ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الخامسة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر الارهاب في ال 24 من ابريل 2021م.