شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كما ولدتها أمها.. فنانة عربية شهيرة تنشر صورها وهي عارية تماماً.. تستحم ومستلقية على سريرها الأحمر.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة والراقصة الاستعراضية التونسية ​نرمين صفر​ ، صوراً فاضحة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، التقطت الراقصة نرمين، صورا سلفي لها ، ظهرت فيها عارية تماماً وهي في حوض الاستحمام وتحاول أن تغطي صدرها بيديها وعلقت عليها قائلة : "بجمع افكاري" ، مما استفز العديد من متابعيها الذين هاجموها معتبرين الصور متجاوزة لحد الجراءة مطالبينها بسرعة حذفها .

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كما ولدتها أمها.. فنانة عربية شهيرة تنشر صورها وهي عارية تماماً.. تستحم ومستلقية على سريرها الأحمر.. شاهد

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ولم تكتف نرمين بنشرها تلك الصور بل نشرت صورا اخرى وهي مستلقية على سريرها الأحمر بروب الاستحمام وتأكل الفواكه ، وعلقت عليها : "حواء" .

يذكر ان نرمين صفر كانت قد اشتهرت بـ "راقصة كورونا" وذلك بعد بثها فيديوهات رقص شرقي عبر حساباتها على مواقع التواصل بهدف تسلية التونسيين خلال فترة الحظر المنزلي.

وعادت الفنانة والراقصة نرمين، ببث هذه الرقصات وعلقت عليها بالقول: “كيف شطحت انا وصلنا صفر حالة كورونا” مضيفة "نساء ورجال وصغار يحبوني نرجع نشطح خاطر انا شطحت للعلم وتفكرت العلم وقت متفكرو حد….لذلك نزولا عند رغبة الجمهور باش نشطح لأجل تونس"