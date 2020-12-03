شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تهاجم فرنسا بعد التصريحات الفرنسية الأخيرة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - هاجمت مليشيا الحوثي فرنسا على إدانتها لهجمات المليشيا الأخيرة والتي استهدفت محطة أرامكو السعودية في جدة.

وقال الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام في تغريدة على حسابه بتويتر إن الإدانة الفرنسية لعملية أرامكو مرفوضة وتكشف بأنه تشارك في الحرب على اليمن.

واتهم الحوثيون فرنسا بقبض ثمن الإدانة من السعودية بعد تأخر فرنسا في نشرها.

ودانت فرنسا الهجمات الحوثية على السعودية متهمة طهران بالوقوف خلف الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي على السعودية معتبرة انها هجمات إيرانية بالوكالة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن هجمات الحوثيين على السعودية تناقض القانون الدولي.

وأضافت: أن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلنت مليشيا الحوثي استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، بصاروخ مجنح، قالت السلطات السعودية إنه أدى إلى نشوب حريق في أحد الخزانات من دون إصابات.