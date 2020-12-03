شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تستهدف منزل شيخ قبلي بارز في محافظة مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن خلية تابعة للمليشيا الحوثية، استهدفت اليوم، منزل شيخ قبلي في الحدباء بمحافظة مأرب

وأوضحت المصادر، إن منزل الشيخ ناصر بن عوشان أحد كبار مشايخ مأرب المناهضين لمليشيا الحوثي تعرض لقصف مدفعي دقيق من قبل مسلحين قبليين بمنطقة وادي المحافظ.

وأكدت المصادر ان المسلحين الذين قصفوا منزل الشيخ عوشان كانوا ضمن خلية حوثية سابقة.

وذكرت المصادر أن قذائف مدفعية استهدفت منزل الشيخ ناصر من قبل مسلحين قبليين يتبعون الحوثي سبيعان الذي قتل في مداهمات سابقة برصاص الجيش الوطني ووحدات الأمن.

وتحدثت المصادر أن القصف كان من منطقة الكولة شمال شرق المحافظة إلى منطقة الحدباء شرق المحافظة وعلى بعد عشرة كم تقريبا.

وأشارت إلى أن القصف كان دقيق وسقط المقذوف في حوش المنزل، مما أدى إلى أضرار مادية في المبنى.

وأوضحت أن أسرة سبيعان تحاول الانتقام له من القبائل التي منعت أبنائها من مساندة خليته وأن من بقى من الخلية هم أبناء أخوة وأخوات المقتول سبيعان.