شكرا لبحثكم عن خبر تعبيرا عن وفائه لهما.. حزب المؤتمر يستعد لإحياء ذكرى ”صالح” ورفيقه ”الزوكا” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - يستعد حزب المؤتمر الشعبي لاحياء ذكرى مقتل زعيمه ومؤسسه علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر إعلامية أن حزب المؤتمر يستعد لاحياء ذكرى مقتل الرئيس صالح بحفل فني وكرنفالي في مدينة المخا جنوب غربي محافظة تعز.

وأضافت المصادر "الالاف من أبناء الساحل الغربي سيشاركون في إحياء ذكرى استشهاد عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين عارف الزوكا".

وأشارت المصادر إلى أن الفعالية ستتضمن مشاركات من "طلاب وطالبات المدارس" للتعبير عن الوفاء للرئيس الراحل صالح وكافة "شهداء ثورة ديسمبر والقوات المشتركة"

وقد قتل الرئيس صالح على يد الحوثيين بعد حصاره في منزله اثر انتفاضته التي دعا إليها في ديسمبر من العام 2017 ضد ميليشيا الحوثي.

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