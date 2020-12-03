إسطبلات الخيول.. شاهد اخر على اجرام العدوان الأمريكي السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير

لم تمر سوى سبعة أشهر فقط على استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لإسطبلات الخيول في الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء في مارس الماضي، حتى عاود ذلك العدو الارعن استهدافه، الجمعة الماضية لتلك الاسطبلات في مؤشر واضح على وجود توجه لإبادة الخيول اليمنية الاصيلة.

عدو امتلك سلاح فتاك يضرب بشكل عشوائي أي مكان دون تمييز وإلا ماذا يعني استهداف اسطبلات الخيول وجناح الفروسية، أليس ذلك تعبير واضح وصريح عن افلاس قيمي وأخلاقي وعجز عسكري صريح للتحالف السعودي الاماراتي ليلجأ إلى قصف أهداف مدنية سيسجلها التاريخ كجرائم حرب وعمل عدواني ضد الإنسانية.



اكثر من 70 خيلا ابادها العدوان الامريكي السعودي خلال غاراته التي شنها في مارس من العام الجاري فيما اصيب اكثر من 100 حصان في ذلك اليوم بجروح متفاوتة، فضلا عن استشهاد احد مربي الخيول واصابة اثنين اخرين في جريمة اثارت غضب الملايين، سيما بعد أن وثقت عدسات الكاميرات الكثير من المشاهد المأساوية في موقع الجريمة، فصراخ الخيول من تحت الأنقاض ودموعها التي اختلطت بدمائها شكلت حالة تراجيدية اخزنت الكثير وجعلتهم يدركون حقيقة العدو ونواياها الخبيثة في اهلاك الحرث والنسل وابادة كل ما هو جميل .

في الجريمة الاولى بدت عنابر الاسطبلات متكدسه بأكوام من لحم الخيول وأشلائها الممزقة بالصواريخ الأمريكية ولسان حالها يقول: “بأي ذنب نقتل”؟

اما الخيول التي نجت من الجريمة الاولى ورغم اصابة معظمها بإصابات خطيرة في الرقبة والفخذ والعيون، الا أنها تماثلت للشفاء وبدأت تستعيد عافيتها ولعل هذا ما لم يرق للعدو الذي عاد من جديد ليكرر جريمته ويستهدف الاسطبلات بسبعة صواريخ ما ادى الى نفوق 30 خيلا من الخيول العربية الأصيلة.

قنابل امريكية

وأظهرت صور بقايا القنابل والصواريخ التي ألقاها طيرانُ تحالف العدوان، صباحَ الجمعة، واستهدفت إسطبلاتِ الخيول في الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء، إلى أنه تم تصنيعها من قبل شركتين أمريكيتين.. الأولى شركة وود وارد. ومما ظهر في الصور أنه تم تصنيع البطارية بواسطة شركة وود وارد Woodward، Inc الأمريكية ومقرها كولورادو.

ووفقًا لمعلومات في موقع شركة Woodward، انها تصنع مكونات لأنظمة توجيه الأسلحة لقنابل JDAM وَSDB التي تنتجها شركة بوينج الأمريكية. (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك هي مجموعة توجيه تحول القنابل غير الموجهة، أَو “القنابل الغبية”، إلى ذخائرَ دقيقة التوجيه في جميع الأحوال الجوية). وSDM هي قنبلة GBU-39 / B Small Diameter Bomb عبارة عن قنبلة انزلاقية دقيقة موجهة وزنها 250 رطلاً.

كذلك أشَارَت صور بقايا الصاروخ لشركة أمريكية اسمها eaglepicher technologies ايقل بيتشر التكنولوجية، وهي شركة أمريكية تصنع أَيْـضاً أنظمة تحكم لأجنحة نفس أنواع القنابل JDAM وَSDB.

وقال خبراء في الأسلحة: إن كُـلّ هذه القنابل تم بيعُها للسعودية خلال الحرب على اليمن وَأَيْـضاً قبل الحرب.

واشار اتحاد الفروسية في بيان له الى ان غارات العدوان الامريكي السعودي الجمعة الفائتة ادت الى تدمير كامل لجميع مرافق جناح الفروسية بالكلية الحربية والذي شمل جميع اسطبلات الخيول والإدارة وعنابر سكن الفرسان ومخازن أعلاف الخيول والمطبخ، معتبرا استهداف طيران العدوان لإسطبلات الخيول ومرافق جناح الفروسية، انتهاكاً سافراً للمواثيق والأعراف والقانون الدولي الإنساني.

وحمًل البيان الأمم المتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها عن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني واستهدافه للبنية التحتية والأعيان المدنية والمنشآت الرياضية.



واكد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد صدام ناصر آل راشد أن ذلك استهداف متعمد لأصالة الشعب اليمني الأصيل ممن لا يملكون اصلا ولا تاريخ .

وأوضح آل راشد أن التحالف سبق له قتل واستهداف الخيول في محافظة الحديدة.

والاعتداء على الحيوانات يؤكّـد أن بنكَ الأهداف السعودي قد استنفد كُـلّ شيء في اليمن، البشر والحجر وأخيراً الحيوان!! كما أن هذا الاستهدافَ يثبت عدم تورع آل سعود عن أية حرمات أَو تقيده بأية مواثيق.

هذه المأساةُ المؤلمة لن تكون سبباً في إخضاعِ الشعب اليمني بل العكس كما هو الحال في مواجهته جميع جرائم العدوان الوحشية, كذلك من تغنون بالإنسانية وحقوق الإنسان خرست السنتهم كالعادة، فلا إنصاف للحيوانات سوى تلك التي في مأرب لا بغيرها!! لكن ليس هذا بجديد، لكن الجديد سيكون رداً قاسياً تتألمُ منه دول تحالف العدوان “والأمم المتحدة” في آن واحد, ولن تكن دمعة الخيل وأنين صهيلها إلّا لعنة تجرف بسلطان الظالمين, وإن غداً لناظرة قريب.

نقلا عن موقع انصار الله