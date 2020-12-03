شكرا لبحثكم عن خبر المحكمة العسكرية بمأرب تحاكم عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الأربعاء، جلستها الثامنة للنظر في القضية الجنائية رقم (4) لسنة 2020م، المرفوعة من النيابة العسكرية، والتي يحاكم فيها زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و174 آخرين من القيادات الميدانية العسكرية والمدنية الأخرى بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية، والتهم المبينة في قرار الاتهام المقدم للمحكمة في جلستها الأولى.

وخصصت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور ممثل الادعاء اللواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري محامي عام النيابات العسكرية، للاستماع لتعقيب هيئة الدفاع على رد النيابة على الدفع المقدم منها.

وفصلت المحكمة في موضوع الدفع المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى الأصلية وتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل 10/12/2020م.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة تمكين هيئة الدفاع من التعقيب على رد الادعاء على دفعهم لكفالة حق الدفاع.