شكرا لبحثكم عن خبر قاض في تعز يحكم بالسجن لمدة عام على مدير السجن المركزي ورفع صفة الضبطية عنه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر قاض في تعز حكمًا بسجن مدير السجن المركزي لمدة عام ورفع صفة الضبطية عنه، وحرمانه من تولي اي منصب، بعد اعتداء الأخير عليه داخل قاعة المحكمة وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكانت مصادر محلية قد قالت إن مدير الإصلاحية المركزية تهجم على القاضي الجزائي بمحكمة جبل حبشي القاضي فضل الكمالي داخل قاعة الجلسات في مبنى الإصلاحية ومنعه من عقد الجلسات وأخرجه بالقوة وحاول الاعتداء عليه.

وكشفت مصادر أخرى أن مدير شرطة الدوريات -النجدة- في محافظة تعز اقتحم مقر مكتب المالية وطرد الموظفين وأغلق المكتب.

ووفقا للمصادر فإن العقيد محمد مهيوب قائد شرطة النجدة اقتحم رفقة عشرات الجنود مقر مكتب المالية وتهجموا على إدارة مكتب المدير العام محمد السامعي ووجهوا له الشتائم ولموظفيه ثم قاموا بطردهم وأغلقوا المكتب.