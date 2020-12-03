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يزيد بن سلمان - شبوة - كمين محكم تقع فيه ميليشيا الحوثي بالضالع يسقط فيه قتلى وجرحى بينهم قيادي ميداني بارز ”الاسم”

تكبدت ميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في محافظة الضالع.

وقالت مصادر عسكرية أن ستة من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحين لقوا مصرعهم في كمين محكم نصبته القوات الحكومية بمحافظة الضالع.

وأكدت المصادر مصرع القيادي الحوثي الميداني ’’أبو علي الديلمي‘‘ وجرح أخرين في الكيمن.

وأشارت المصادر إلى أن قوات أولية العمالقة الحكومية نفذت كمينا محكما لعناصر ميليشيا الحوثي في مديرية جبن شرق مدينة الضالع.

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