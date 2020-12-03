شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي في عدن يوقف 30 شركة صرافة في عموم المحافظات ”الأسماء” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ايقاف وتجميد حسابات 30 شركة ومنشأة صرافة في عموم محافظات الجمهورية.

ووزع البنك المركزي تعميماً خاطب فيه شركات الصرافة وشبكة الحوالات الداخلية، بحظر التعامل مع تلك الحسابات والشركات التي شملها التعميم، والبالغ عددها 30 شركة ومنشأة صرافة.

وأوضح البنك المركزي في تعميمه أن إقدامه على هذه الخطوة يأتي استنادا إلى القرارات الجمهورية بشأن أعمال الصرافة.

وحذر البنك في سياق التعميم من سحب أرصدة حساباتهم إلا بموافقة مسبقة منه، محملا تلك الجهات التي خاطبها مسؤولية مخالفة تعليماته.

وكان البنك المركزي وجّه في نهاية سبتمبر الماضي، بإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية بعد استمرار تدهور سعر العملة المحلية امام العملات الأجنبية.

ويسعى البنك إلى إنشاء شبكة حوالات محلية موحدة في اليمن تخضع لسيطرته بهدف تجنب المضاربة بالعملة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

أسماء شركات ومنشئات الصرافة الموقوفة هي:

1– الحربي للصرافة يافع

2– عادل البيضاني وإخوانه

3– بن سالم للصرافة

4– البركة للصرافة

5– المهدي للصرافة

6– المجذوري للصرافة

7– عبدالله محمد البعسي

8– حسين محمود القعيطي

9– مأرب جولد للذهب والفضة

10– مجموعة السماوى للتجارة

11– الوليد للتجارة

12– الجهوري للصرافة

13– الدوكعي للصرافة

14– عبدالسلام المفلحي

15– ناصر العروي للصرافة

16– شركة مصلح للصرافة

17– الاوزري للصرافة

18– عادل البيضاني للصرافة

19– صالح العروي للصرافة

20– أبو كنعان للصرافة

21– شركة النيل للصرافة

22– المقبولي للصرافة

23– ثمر للصرافة

24– عسكر البلعسي للصرافة

25– المشعبة للصرافة

26– احمد حداد

27– الثور إخوان للصرافة

28– هاشم اكسبرس للصرافة

29– عادل البدجي للصرافة

30– العمري اكسبرس للصرافة