شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي يجمد ويحظر حسابات 30 شركة صرافة في عدن (الأسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأ{بعاء، تجميد حسابات عدد من شركات الصرافة وحظر التعامل معها ، في محاولة لإيقاف الانهيار الكارثي للعملة مقابل العملات وضبط السوق المصرفية.

وأكدت وثائق صادرة عن البنك المركزي حصل "المشهد اليمني" على نسخة منها أن البنك المركزي اتخذ أول اجراء لكبح جماح التدهور المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وقرر أن يجمد حسابات 30 شركة صرافة، و حظر التعامل معها.

هذا ويشهد الريال انهيار متسارع حيث قارب الدولار أن يسجل سعر 900 دولار والريال السعودي يقترب من حاجز 250، في ظل قرارات هشة يتخذها البنك المركزي وعجزه عن ضبط تداولات السوق السوداء للعملات الصعبة.

ومن شأن الصعود الصاروخي لأسعار الصرف وانهيار الريال اليمني حدوث موجة غلاء تلتهم الجميع؛ فيما لم يعد المواطنون قادرون على مواجهته.