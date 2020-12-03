شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة "بلقيس" تجهش بالبكاء بسبب نظرة الناس لها (فيديو) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - انھارت الفنانة الیمنیة بلقیس باكیة خلال لقاء لھا على إحدى القنوات التلفزیونیة عقب حدیثھا عن مشوارھا الفني، وھو ما أثار موجة تعاطف واسعة معھا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تحدثت بلقیس خلال اللقاء عن طفولتھا قائلة: "أنا ربیت في بیت كانت الأم فیه الأب والأم والأخت وكل حاجة".

وعلقت على الخداع الذي یواجھھا في الحیاة قائلة: "شو تبغى اكثر أن في شخص قاعد معك على نفس الطاولة وما تعرف شو نیته یبین لك أنھ ھو حابك بالنھایة تكتشف أنھ ھو حابب شھرتك مش حابك أنت".

كما أثارت بلقیس تعاطف الجمھور بعدما ظھرت تبكي وتقول: "كل أحد یشوف بلقیس على المسرح بإطلالتھا الممیزة ناجحة ورائعة والجمیع سعید بالنظر إلیھا".

وعبر الجمھور عن تعاطفھم معھا؛ إذ جاءت التعلیقات:" دموعك غالیة یاروحي انتي" و"یا بلقیس ما أحب أشوف دموعك" و"منتظرینك یا عمري انتي ودموعك غالیة "، و"عسى دموعك ما تنزل الا بدموع فرح وسعادة یارب

یذكر أن بلقیس فتحي، أطلقت أغنیتھا الجدیدة "یا طیر الحب" على قناتھا الرسمیة على یوتیوب، والأغنیة من كلمات علي ریاض وألحان وتوزیع میثم علاء الدین، وبدأت تحقق ً رواجا بین الجمھور.

وبلقیس مغنیة یمنیة مستقرة في الإمارات، وھي حاصلة على الجنسیة الإماراتیة، وھي ابنة المغني الیمني أحمد فتحي، ولھا العشرات من الأغاني الممیزة.