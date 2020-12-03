الارصاد يحذر من هبوط في درجات الحرارة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



دعت مصادر في الارصاد الجوية الى اخذ الحيطة خصوصا لدى الاطفال وكبار السن والمزارعين خلال الايام المقبلة وسط،توقعات بانخفاض درجات الحرارة وهبوطها الى 3 في مناطق المرتفعات الجبلية.

واشارت الى احتمال هبوط درجات الحرارة في تلك المناطق اعتبارا من ‏ليل وفجر اليوم الخميس وكذلك ليل وفجر يوم غد الجمعة الى إلى 3 درجات في بعض أرياف وضواحي محافظات صنعاء وذمار وعمران.

كما توقعت المصادر هبوط درجة الحرارة في جبل النبي شعيب الى درجة حرارة واحدة.

منوهة الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر بسبب انحسار حالة اعتدال الجو التي سادت الجو خلال الايام الماضية واحتمال اشتداد البرد ابتداء من اليوم الخميس.