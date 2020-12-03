تجدد الاشتباكات بين فصائل المرتزقة في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين كشفت مصادر محلية في محافظة أبين عن تجدد الاشتباكات بين فصائل المرتزقة الموالية للسعودية والامارات.

واشارت المصادر الى ان قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة اندلع في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، مؤكدة اتساع الاشتباكات الى جبهتي الشيخ سالم والطرية شرق زنجبار .

وتأتي الاشتباكات مع وصول التعزيزات الى المنطقة.

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