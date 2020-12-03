وفاة المرشح الرئاسي في انتخابات 2006 ياسين عبده سعيد

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
توفي السياسي الناصري، وعضو هيئة مكافحة الفساد السابق، ياسين عبده سعيد، الأربعاء , في العاصمة اليمنية صنعاء عن عمر ناهز 68 عاما.
ويتولى ياسين عبده سعيد، امين عام الحزب الناصري الديمقراطي، و كان مرشحا رئاسيا عام 2006، عن ما عرف بأحزاب المجلس الوطني للمعارضة الحليف للمؤتمر الشعبي.
و هو من مواليد مديرية المقاطرة، محافظة لحج 1952، حاصل على بكالوريوس ” إدارة أعمال ” من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.
و تقلد عديد من المناصب منها مستشار وزارة الشباب والرياضة، و عضو اللجنة العليا للانتخابات، و وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
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