وفاة المرشح الرئاسي في انتخابات 2006 ياسين عبده سعيد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توفي السياسي الناصري، وعضو هيئة مكافحة الفساد السابق، ياسين عبده سعيد، الأربعاء , في العاصمة اليمنية صنعاء عن عمر ناهز 68 عاما.

ويتولى ياسين عبده سعيد، امين عام الحزب الناصري الديمقراطي، و كان مرشحا رئاسيا عام 2006، عن ما عرف بأحزاب المجلس الوطني للمعارضة الحليف للمؤتمر الشعبي.

و هو من مواليد مديرية المقاطرة، محافظة لحج 1952، حاصل على بكالوريوس ” إدارة أعمال ” من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.

و تقلد عديد من المناصب منها مستشار وزارة الشباب والرياضة، و عضو اللجنة العليا للانتخابات، و وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.