مأرب: اختتام فعاليات بطولة الفروسية الأولى وتكريم الفائزين

اختتمت اليوم الأربعاء بطولة مدينة مارب الأولى للفروسية، التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمدينة، في إطار الفعاليات الرياضية التي شهدتها المحافظة بمناسبة احتفالات بلادنا بالأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.



وأحرز الفارس أحمد محمد عبيد لقب بطولة مدينة مأرب الأولى للفروسية كما أحرز الشقيقان على وخالد الشبواني المركز الثاني والثالث، من بين 12 فارسا تأهلوا للتصفيات النهائية للبطولة التي أقيمت في مضمار المدينة المخصص للسباق على مسافة 1600 متر.



وفي ختام البطولة قام وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله الباكري ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان ومدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان بتتويج الفارس أحمد محمد عبيد بكأس البطولة إلى جانب جائزة نقدية 2 مليون ريال، فيما جرى تكريم الفارس الثاني بجائزة نقدية مليون ريال والفارس الثالث بمبلغ 500 ألف ريال.



وكانت منافسات البطولة التي انطلقت السبت الماضي قد شارك فيها 32 فارسا ممن تم اختيارهم وفقا للمعايير التي أعلن عنها مكتب الشباب والرياضة بالمدينة، حيث تأهل منهم في المرحلة الأولى 12 فارسا للمرحلة النهائية التي أقيمت اليوم.



حضر اختتام البطولة رئيس المكتب الفني بديوان المحافظة الدكتور علي الجبل وعدد من مدراء العموم والشخصيات الرياضية والاجتماعية بالمحافظة وحشود كبيرة من المواطنين.