تسجيل 164 خرقا لاتفاق التهدئة بالحديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
ارتكبت قوى العدوان أكثر من 164 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، 5 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين و تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وشارع الخمسين و33 خرقًا بقصف مدفعي و115 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
من جهة أخرى شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي 9 غارات جوية على مديرية مدغل بمأرب وغارتين على مطار صنعاء الدولي بالعاصمة صنعاء.
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