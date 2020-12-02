تسجيل 164 خرقا لاتفاق التهدئة بالحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

ارتكبت قوى العدوان أكثر من 164 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، 5 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين و تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والتحيتا وشارع الخمسين و33 خرقًا بقصف مدفعي و115 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

من جهة أخرى شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي 9 غارات جوية على مديرية مدغل بمأرب وغارتين على مطار صنعاء الدولي بالعاصمة صنعاء.