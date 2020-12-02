شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عمال المصافي ينقذون كهرباء عدن بتجميع وضخ الف طن طيزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن

كشف مصدر مسؤول في شركة مصافي عدن القيام حالياً بعملية ضخ 1000 طن متري من مادة الديزل إلى محطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن.

وأفاد المصدر أن عمال المصفاة قاموا بتجميع الديزل من قاع الخزانات وذلك لضمان إستمرار تشغيلها بعد نفاذ مخزون الديزل للكهرباء والتجاري من المصفاة وهو الأمر الذي يهدد توقف بعض محطات الكهرباء عن العمل .

وكانت المنظومة الكهربائية قد شهدت تدهور كبير في خدمة التيار الكهربائي نتيجة النقص في تموين المحطات بالوقود لتزداد ساعات الانقطاع الى قرابة الخمس ساعات.