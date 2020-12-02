حضرموت: افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في المجال العسكري والأمني

أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، افتتاح خمسة مشاريع ووضع حجر الأساس لأربعة أخرى في المجال العسكري والأمني في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، افتتاحا القاعة الكبرى للمحاضرات بكلية الشرطة بحضرموت، ووضعا حجر الأساس للمرحلة الثالثة لمباني كلية الشرطة.



وتشمل المرحلة الثانية في كلية الشرطة، بناء سكن الضباط والصالة الرياضية والوحدة الصحية ومحطة المحروقات ومسجد، ومشروع الملعب الرياضي بكلية الشرطة.



وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية للقطاع العسكري والأمني ومعالجات الأضرار في مديريات المحافظة.. مشيداً بجهود السلطة المحلية بحضرموت في العمل المتواصل لإقامة مشاريع خدمية وتنموية في جميع القطاعات.



كما وقع محافظ حضرموت على 11 عقداً لمعالجة الأضرار في قطاعات الطرق والجسور والسدود في المديريات الغربية ومديريات الضليعة ودوعن وغيل باوزير وغيل بن يمين وأرياف المكلا.



وقال البحسني، إن قيادة السلطة بالمحافظة افتتحت ووضعت حجر الأساس لمشاريع حيوية مهمة في القطاعين العسكري والأمني، في سياق سعي قيادة السلطة بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية لتطوير وتأهيل القطاعين العسكري والأمني.

وتشمل المشاريع تطوير كلية الشرطة ومدرسة التدريب القتالي والبنية التحتية لقيادة المنطقة العسكرية الثانية والألوية والوحدات العسكرية والأمنية.. مؤكداً ان هذه المشاريع تأتي برعاية رئيس الجمهورية ضمن اهتماماته بمحافظة حضرموت.



ووجه محافظ حضرموت بسرعة انجاز المرحلة الثالثة لمشروع الملعب الرياضي، وإقامته بمواصفات رسمية ودولية، لإقامة أنشطة رياضية على مستوى المحافظة، واستضافة البطولات الكبرى، مشددا على أن تستكمل المشاريع في وقتها المحدد وبحسب المواصفات الفنية.

وأكد البحسني حرصه واهتمامه بكلية الشرطة، لدورها الكبير في تخريج الضباط المؤهلين لتعزيز الجهاز الأمني لمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، للإسهام في الارتقاء بالعمل الأمني ومكافحة الجريمة وفرض الاستقرار.

