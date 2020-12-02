شكرا لبحثكم عن خبر جنوبيات من أجل السلام والقمة النسوية تنفذان جلسة تشاورية لمناقشة رؤى وتطلعات الشباب في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

نفذت مجموعة جنوبيات من أجل السلام والقمة النسوية صباح اليوم الأربعاء في مدينة الحوطة بمحافظة لحج الجلسة التشاورية لمناقشة رؤى وتطلعات الشباب ضمن القرار 2250 ..

الجلسة التشاورية تأتي ضمن حملة تعزيز أجندة الشباب في العملية السياسية بالشراكة مع تحالف المجموعة التسع وبالتعاون مع هيىة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اليمن .

وفي بداية الورشة قدمت كلاً من الأستاذة مها عوض مستشارة في تحالف المجموعة التسع ومنسقة للقمة النسوية والأستاذة بهية السقاف مستشارة في تحالف المجموعة التسع ومنسقة لجنوبيات من أجل السلام شرحاً مختصر عن موضوع الجلسة والمرجو منها إلى جانب التعريف بمجموعة جنوبيات من أجل السلام والقمة النسوية للمشاركين من الشباب .

وقبل الخوض بعملية النقاش مع المشاركين تم عرض فيديو توضيحي وتعريفي عن القرار 2250..الدولي ، ثم أدارت الأستاذة مها عوض نقاش مع الشباب حول تطلعاتهم وارائهم بمختلف المجالات والتحديات التي تواجههم والفرص المتاحة أمامهم بموجب مضمون القرار 2250 ومتطلبات المرحلة الراهنة في بناء عملية السلام المشتركة في اليمن .

هذا وتستهدف الحملة التي تهدف لتعزيز أجندة الشباب في العملية السياسية كل من محافظة عدن ، ولحج ، وأبين ، والضالع ، وتعز ولقد استطاعت مجموعة جنوبيات من أجل السلام والقمة النسوية من تنفيذ عدة جلسات تشاورية حيث تم عقد اربع جلسات في عدن منها جلستين للنازحين والعائدين وجلستين للشباب في عدن كما تم تنفيذ جلسة في الضالع وجلسة في شبوة وجلسة في ابين وجلسة في تعز وحاليا جلسة في محافظة لحج .

القائمين على الحملة أشاروا بأن هدف الجلسات هو إشراك الشباب في السلام ورفع تقرير متكاملة للتطلعات والتحديات التي تواجه الشباب والتي هي نتائج هذه الجلسات ورفعها إلى خمس جهات وهي مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن ، وهيىةالأمم المتحدة ، ولأطراف النزاع في اليمن وللمنظمات الدولية والمنظمات المحلية.

موضحين بأن هناك مؤتمر شبابي إقليم سينعقد في اليمن وسيتم عرض كذلك التوصيات خلال المؤتمر .

وفي ختام الورشة التشاورية تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات لمناقشة ورفع التوصيات للجهات الدولية والوطنية والمحلية .