شكرا لبحثكم عن خبر بيان أممي بشأن انهيار العملة اليمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الريال اليمني فقد 250 بالمئة من قيمته منذ بدء الحرب عام 2015.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، نشره عبر حسابه على تويتر.

وقال البرنامج الأممي إن " سنوات الحرب في اليمن، أدت إلى فقدان العملة المحلية 250 بالمئة من قيمتها، وأسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140 في المئة.

ولفت إلى أن نطاق المساعدات الغذائية توسع من مليون شخص في بداية الحرب، إلى 13 مليون شخص حاليا.

وأضاف: "تزداد الحياة اليومية صعوبة على الملايين من الأشخاص المحاصرين في الأزمة اليمنية".

وقالت مصادر مصرفية، إن الدولار بات يصرف بـ880 ريالا يمنيا، فيما الريال السعودي تجاوز 230 ريالا، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فيما الدولار يصرف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ب 600 ريال، فيما سعر صرف الريال السعودي 160 ريالا يمنيا.