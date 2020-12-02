يونيسيف: مقتل 11 طفلاً يمنيا بهجومين منفصلين خلال الأيام الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يونيسيف: مقتل 11 طفلا يمنيا بهجومين منفصلين خلال الأيام الماضية
الأربعاء 2 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن 11 طفلاً قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية في اليمن في هجومين منفصلين.
وأضافت المنظمة في بيان لممثلها في اليمن "فيليب دوميل"، أنه "لا يزال التحقق جاريًا، وقد يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى".
ولفت البيان إلى أن الهجمات وقعت في قرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وفي تعز بالجنوب الغربي لليمن، حيث تنشط جبهات القتال.
ووفق التقارير التي استند إليها البيان، كان من بين القتلى طفل رضيع عمره شهر واحد، فيما أصيب ثلاثة أطفال آخرين.
وقالت اليونيسيف إن "قتل الأطفال أمر مروع، ويجب حماية الأطفال في جميع الأوقات".
ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى تجنيب الأطفال وإبعادهم عن الأذى، مضيفةً أن "الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال والهجمات على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين تنتهك القانون الإنساني الدولي".
ولم تحمل المنظمة أي طرف المسئولية عن عمليات القتل، رغم أن القصف وقع من مناطق تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
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